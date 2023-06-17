Мелитополь, 17 июня, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Известиям» заявил, что с момента вхождения в состав России на территории региона была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий.

Врио губернатора Запорожской области отметился, что на сегодняшний день против не так активен на территории региона, а возможности ДРГ с каждым днём сужаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио главы Запорожской области заявил, что через месяц или полтора будут разгромлены подразделения Вооружённых сил Украины, действующие на запорожском направлении.

Евгений Балицкий подчеркнул, что на данный ситуация в зоне боевых действий на запорожском направлении складывается по правильному для российской армии сценарию.