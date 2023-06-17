Вашингтон, 17 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Обвинения в попытках потрогать грудь знаменитой актрисы Евы Лангории выдвинули американцы президенту США Джозефу Байдену 16 июня в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Видеоролик, опубликованный в соцсетях, где американский лидер после выступления в Белом доме начал обнимать актрису, известную по сериалу «Отчаянные домохозяйки», набирает популярность в США. Многие пользователи увидели в поведении Байдена попытку потрогать грудь знаменитой актрисы.

«Какая гадость! Многие женщины прекрасно понимают, что она почувствовала в тот момент. Еве Лонгории явно было не по себе от его рук на своем теле», — так отреагировала на видеозапись политическая активистка Катрина Пирсон.

Другие пользователи поддержали Пирсон, назвав видеоролик одним из самых жутких в современной политике. Комментаторы назвали поведение президента США бесчестным, отвратительным и порекомендовали Байдену вспомнить, что для приветствий существуют рукопожатия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден нахамил журналисту, задавшему вопрос об украинском досье ФБР, в котором американский лидер указан как «большой человек».