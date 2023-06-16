Вашингтон, 17 июня, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Извинения американцам принесла публично трансгендерная женщина Роуз Монтойя, обнажившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств. Видеозапись Монтойя опубликовала 16 июня на своей странице в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий… Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к… вреду по отношению ко мне или к другим людям», — такое заявление сделала 27-летняя Монтойя в видеозаписи, прикреплённой к публикации.

Инцидент произошёл 10 июня, после мероприятия, посвящённого чествованию секс-меньшинств в Белом доме. После встречи с президентом США Джозефом Байденом представители секс-меньшинств собрались на фотосессию на лужайке перед Белым домом и позировали топлесс, шокировав других гостей мероприятия, среди которых были дети. Фотографии с оголившими грудь трансгендерами разошлись в прессе, вызвав возмущение у американцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала на неприемлемость поведения трансгендеров и пообещала, что провинившихся представителей секс-меньшинств не будут приглашать на мероприятия в резиденцию президента США.