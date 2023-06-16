Париж, 17 июня, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Саммит по обсуждению нового международного финансового пакта в Париже пройдет без участия России, которая не получила приглашение на мероприятие, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Встреча состоится с 22 по 23 июня. Колонна отметила, что Россию не стали приглашать на саммит, поскольку она «временно поставила себя в положение вне игры».

Министр также сообщила, что остальные члены объедения БРИКС, в том числе Китай, получили приглашения. Она уточнила, что на встрече «будут представлены все регионы».

По словам Колонны, саммит проводится для того, чтобы «избежать дробления мира, которое представляет большую опасность», а также с целью «облегчить доступ к финансированию и содействовать решению проблем долга».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 30 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американской валюты. Вместе с тем она подчеркнула, что альтернативы доллару пока нет.

29 мая американский журналист Клейтон Моррис рассказала, что совместная деятельность России и Китая в рамках БРИКС нанесла серьёзный удар по ценности американской валюты в мире, из-за чего доллар стал менее привлекательным в международных расчётах.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что конец для доллара наступит тогда, когда в мире перестанут использовать эту валюту при расчётах за нефть и газ.