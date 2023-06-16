Лондон, 17 июня, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон не стал информировать профильный регулятор о том, что станет автором колонок в газете Daily Mail, тем самым нарушив кодекс поведения министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Согласно заявлению Совещательного комитета по назначениям в бизнесе, Борис Джонсон лишь за полчаса до подписания контракта с Daily Mail уведомил комитет о том, что намерен вернуться к журналистской деятельности.

«Тот факт, что запрос был получен за 30 минут до того, как стало известно о назначении, является явным нарушении», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что комитет также направил экс-главе британского правительства обращение с просьбой предоставить объяснения касательно произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Guardian сообщало, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен помешать возвращению Бориса Джонсона в парламент в качестве депутата от консерваторов. По информации источника, большинство депутатов британского парламента придерживаются того же мнения о недопустимости возвращения Джонсона.