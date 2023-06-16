Киев, 17 июня, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета страны, которое проходило 16 июня. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Он также утверждает, что в совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Сухопутных войск Украины Александр Сырский, командующий украинской группировкой «Таврия» Александр Тарнавский и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала.

При этом украинский президент не представил каких-либо подтверждающих фото и видео с собрания.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что 29 мая Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Руководитель ГУР оказался под завалами, но его извлекли и доставили вертолётом на военную базу Жешув в Польше, а после на немецкую базу «Рамштайн».

В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии в госпитале бундесвера в Берлине по адресу: Шарнхорстштрассе, 13. При этом 11 июня минобороны Украины опубликовало видеозапись с молчащим Будановым. В конце ролика появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».

4 июня бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в начале мая получил тяжёлое ранение в результате ракетного удара российских войск в районе Херсона.