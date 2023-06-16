Саратов, 17 июня, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в Саратове по техническим причинам. Об этом 16 июня сообщил представитель авиакомпании S7 в беседе с РИА Новости.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

Как уточнила представитель авиакомпании, рейс S7 2047, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова по техническим причинам. Посадка пассажирского самолёта в аэропорту Саратова прошла в штатном режиме.

По данным представителя авиакомпании, на замену готовится резервный борт, который доставит пассажиров в пункт назначения. На время ожидания самолёта пассажирам предоставлены еда и напитки.

Согласно данным онлайн-табло на сайте перевозчика, пассажиров авиарейса Москва — Сочи забрал в аэропорту Гагарин Саратова резервный авиаборт Airbus A320. Самолёт с 172 пассажирами на борту вылетел в Сочи в 00:06 (23:06 мск). Прибытие авиарейса в аэропорт назначения ожидается в 02:02 мск. В общей сложности рейс был задержан на три часа 51 минуту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова. Авиаборт приземлился в аэропорту Гагарин в 19:08 по местному времени (18:08 мск). Прилетевший самолёт Boeing 737 принадлежит компании S7 Airlines.