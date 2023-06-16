Париж, 17 июня, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что стране необходимо сохранять и поддерживать диалог с Россией. Об этом она рассказала в эфире телеканала LCI в пятницу, 16 июня.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Канал для диалога с Россией должен поддерживаться, в том числе на высшем уровне», — заявила глава внешнеполитического ведомства, напомнив, что Франция никогда не называла Россию «страной-террористом».

Также Катрин Колонна добавила, что необходимо бороться с разобщённостью в мире, что на сегодняшний день, по её словам, является «реальной угрозой».

Как передавало ИА Регнум, в начале мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что между Россией и Францией давно установился «режим тишины», а все контакты между странами и ведомствами почти сведены на нет по инициативе Парижа.

При этом, по словам Захаровой, Россия никогда не отказывалась от серьёзного диалога с западными странами. Она подчеркнула, что оппоненты России не готовы к диалогу, сделав ставку на нанесение стране стратегического поражения.