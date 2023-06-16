Вашингтон, 17 июня, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Бывший сотрудник министерства обороны США Дэниел Эллсберг, передавший прессе секретный доклад Пентагона о войне во Вьетнаме, скончался в возрасте 92 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление семьи покойного.

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Он умер в своем доме в городе Кенсингтон (штат Калифорния).

В 1971 году Эллсберг передал «Пентагонское досье» газете The New York Times, которая опубликовала эти секретные документы. Они касались подготовки и ведения боевых действий во Вьетнаме.

В документах содержались факты того, что администрация 36-го президента США Линдона Джонсона проводила целенаправленную политику эскалации вьетнамского конфликта. При этом Белый дом отрицал подобные намерения.

В ходе расследования Эллсберга обвинили в шпионаже. При этом Верховный суд, привлечённый к процессу, прекратил уголовное преследование в отношении сотрудника Пентагона, поскольку выяснилось, что американское правительство незаконно собирало на него «компромат».

Кроме того, судебная инстанция поддержала газету The New York Times в рамках публикации документов минобороны. В суде заявили, что издание имело право на обнародование этой информации в соответствии с первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам страны «свободу слова» и «свободу прессы».