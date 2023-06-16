Киев, 17 июня, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Минские соглашения отказался возрождать с Россией президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 16 июня в ходе совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирил Рамафосой в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как указал президент Украины, в Киеве заинтересованы в том, чтобы Африканский союз был привлечён к формуле мира, но без России, так как она, по словам украинского лидера, блокирует все инициативы.

«Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну», — указал президент Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин отметил, что войну на юго-востоке Украины начали киевские власти при поддержке западных спонсоров в 2014 году, эта война продолжалась почти девять лет, а затем западные страны публично отказались от мирного урегулирования этой ситуации. Поэтому Россия была вынуждена использовать военные средства, чтобы остановить агрессию.

Российский лидер подчеркнул, что Россия никого не обманывала, в то время как её партнёры подписывали Минские соглашения, которые они не собирались выполнять.

В свою очередь бывший украинский лидер Пётр Порошенко признал, что Минские соглашения помогли вооружить Украину и построить армию. По словам экс-президента Украины, сразу после подписания соглашений он пригласил инструкторов НАТО, закупил технику и оружие и успел полностью построить армию во время своего президентства.