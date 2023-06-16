Курск, 16 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Пожар на территории предприятия «Бел-Поль» в Курском районе Курской области произошел из-за украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия «Бел-Поль» произошел из-за беспилотника ВСУ», — указал Старовойт.

Возгорание на территории предприятия «Бел-Поль» произошло в ночь на 16 июня, около 02:29 мск. Предприятие является одним из крупнейших производителей одеял и подушек с наполнителями из разных материалов. На территории предприятия загорелось административное здание и склад с пухом, общая площадь горения составила около 2 тысяч кв. метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к ликвидации пожара на складе с пухом в Курской области привлечены более 40 человек и 10 единиц техники. В 03:36 мск объявлено о локализации пожара.

По данным ГУ МЧС по региону, в 04:59 мск пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пухом. Информация о пострадавших не поступала. Глава региона Старовойт поручил оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр для оказания необходимой помощи.