Вашингтон, 16 июня, 2023, 23:46 — ИА Регнум. НАТО может официально вступить в конфликт с Россией на стороне Украины для спасения киевского режима в случае разгрома украинских войск, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он напомнил, что эту идею недавно стали активно продвигать в публичном пространстве. Эксперт считает, что это происходит из-за того, что Запад теряет контроль над ситуацией на фоне критического положения, в котором оказались Вооружённые силы Украины.

Полковник отметил, что западные страны не хотят признавать свое поражение в борьбе с Россией, и поэтому США могут решиться на усиление эскалации. Макгрегор допустил, что речь может пойти даже о прямом столкновении с Российской Федерацией.

Он добавил, что возможная передача Киеву истребителей F-16 лишь сделает еще более реалистичным такой сценарий.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не исключил, что Североатлантический альянс может ввести свои силы на Украину для непосредственного участия в конфликте на стороне ВСУ. 14 июня действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса страны этого военного блока собираются утвердить план по развёртыванию на их территории более 300 тысяч военнослужащих.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс втягивается в украинский конфликт. По его словам, на это указывают увеличивающиеся поставки военной техники Киеву со стороны Запада.

При этом Йенс Столтенберг предложил странам НАТО одобрить механизм, в соответствии с которым Украину примут в этот военный блок без выполнения киевским режимом плана действий по членству.