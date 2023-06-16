Херсон, 16 июня, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Артиллерия Вооружённых сил Украины обстреляла телевышку в Чаплинке на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона в пятницу, 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Сегодня, 16 июня, укронацисты несколько раз обстреляли телевышку в населённом пункте Чаплинка», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб.

Он также уточнил, что в результате артиллерийского удара конструкция телевышки разрушена, однако специалистам с другой вышки уже удалось восстановить телевещание.

«По всей видимости, не даёт покоя им наша правдивая информация», — резюмировал представитель экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Вооружённые силы Украины с применением британских ракет большой дальности Storm Shadow обстреляли детский лагерь в Херсонской области. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Сальдо, одна из трёх выпущенных ракет был сбита средствами противовоздушной обороны. Два снаряда попал в гражданский объект. В результате удара один человек погиб, ещё один получил ранения.