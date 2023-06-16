Киев, 16 июня, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Граждане Египта входят в число тех, кто страдает из-за ситуации вокруг Украины, что является одной из причин, по которой украинский конфликт требует урегулирования, заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули на совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран Африки.

Египет

Глава республики отметил, что именно поэтому Каир решил присоединиться к участию африканских государств в нормализации украинского кризиса. Мадбули подчеркнул, что позиция его страны заключается в приверженности Уставу ООН, а также обеспечению уверенного разрешения действующего конфликта через диалог.

Ранее лидеры некоторых африканских стран выступили с инициативой по мирному урегулированию ситуации вокруг Украине. 16 июня в Киев на переговоры прибыли главы ЮАР, Замбии и Коморских островов, которые встретились с президентом Украины. Южно-Африкаснская Республика выступала от группы из шести государств: Египта, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР

Они заявили украинскому лидеру о необходимости завершить боевые действия как можно раньше. Африканские делегации также собираются посетить Санкт-Петербург и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти не раз демонстрировали готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом Киев запретил любые подобные контакты законодательном уровне, а глава Украины заявил, что «никакого «Минска-3» не стоит ожидать.