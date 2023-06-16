Севастополь, 16 июня, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Сбой энергоснабжения произошёл в некоторых районах Севастополя, проводятся ремонтные работы. Об этом 16 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь», — уточнил Развожаев в своём сообщении.

Губернатор пояснил, что специалисты проводят ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям в Севастополе. По словам Развожаева, на устранение аварийной ситуации потребуется несколько часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце мая причиной отключения электричества в части Симферополя и близлежащих населённых пунктах стала авария на высоковольтной линии электропередачи из-за шквального ветра.

В начале июня без энергоснабжения в результате аварийного отключения подстанции остались около 22 тысяч жителей Владивостока, а также некоторые объекты социальной инфраструктуры. Прокуратура Владивостока уже начала проверку по факту произошедшего.