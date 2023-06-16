Белград, 16 июня, 2023, 22:55 — ИА Регнум. В 42 регионах Сербии из-за наводнения в результате ливней и разлива рек объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в МВД страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«У нас впереди ещё очень сложные 24 часа, после которых ожидается успокоение ситуации», — заявил помощник главы министерства внутренних дел Сербии Лука Чаушич.

Отмечается, что на данный момент из затопленных районов эвакуировали 130 человек. Всего в зоне подтоплений работают более 1000 сотрудников спасательных служб.

По данным ведомства, в ночь на 16 июня спасателям удалось вывести из затопленных территорий 75 граждан Сербии.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции возросло до 25 человек.

Вооружённые силы Украины в ночь на 6 июня нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. После разрушения плотины гидроэлектростанции затопление коснулось более 30 населённых пунктов региона. По последним данным, из затопленных районов эвакуировали более 47 тысяч человек.