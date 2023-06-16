Ставрополь, 16 июня, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Научно-практическая конференция, посвящённая вопросам избирательного права и процесса, а также современному состоянию института выборов, подготовке к общественному наблюдению и новациям в законодательстве, состоялась в Ставрополе. В ней приняли участие учёные, общественные деятели из разных регионов, партии, а также эксперты и представители Ассоциации НОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Конференция проходила в течение двух дней 15 и 16 июня, на её полях была проведена интерактивная выставка, приуроченная к 30-летию избирательной системы России, проведён Межпартийный форум Ставропольского края, а также подписаны соглашения между региональными отделениями Ассоциации юристов России. Кроме того, на площадках конференции были организованы обсуждения по вопросам избирательного законодательства и общественного контроля за выборами на площадках тематических сессий.

Открытие на площадке Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России Экспертно-консультативного центра повышения правовой культуры избирателей, подготовки наблюдателей и иных участников избирательного процесса стало одним из значимых событий в рамках форума.

«Деятельность по правовому просвещению избирателей в вопросах выборов — это наша прямая задача. Мы видим, как уже не первый год против нашей страны и народа ведётся информационная война. Совместно с Российским обществом «Знание» мы считаем очень значимым рассказывать о современных инструментах верификации данных в сети, разъяснять особенности правовых статусов и проводить предупредительную работу», — отметил глава Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России Николай Кашурин.

Председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод указал, что конференция подтвердил высокий уровень гражданской активности, политической жизни и экспертной деятельности в регионе. Как указал Брод, выборы в Ставропольском крае всегда проходили динамично. Для региона характерен конструктивный диалог между разнохарактерными по поведению отдельными политическими силами.

«Мы призываем обучать и направлять наблюдателей на все уровни выборов, в том числе и на муниципальные. Экспертам в общественном штабе, в свою очередь, необходимо быть с ними в постоянном контакте, помогая в случае необходимости с профессиональной юридической оценкой происходящего», — пояснил участникам конференции Брод.

В свою очередь, ответственный секретарь СПЧ при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов указал на уникальность, межпартийного форума и Экспертно-консультативного центра и предложил их внедрять в в другие регионы России. Кроме того, Точенов отметил, что нарушения на выборах должны расцениваться как государственные преступления, для предотвращения которых необходимо налаживать диалог между всеми участниками выборного процесса. По мнению Точенова, площадка конференции предоставляет для этого большие возможности.

«Мы понимаем, что предстоящие выборы в сентябре простыми не будут. Масштаб кампаний, которые пройдут и в новых регионах России, накладывают дополнительную ответственность на систему общественного контроля. Регионы России при поддержке НОМ и ОП РФ уже проводят обучающие семинары для будущих наблюдателей. Мы считаем важным, начинать эту работу заранее», — указала исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе заседания круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), отмечается некоторое ослабление положения партий перед выборами в 2023 году, в сравнении с ситуацией годичной давности.

Единый день голосования в России в 2023 году пройдёт 10 сентября. Центральная избирательная комиссия России также приступила к плановой подготовке к выборам в новых субъектах страны.