Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня рассказал, что его друзья еврейского происхождения называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Алексей Куденко/Михаил Корытов/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа», — поделился российский лидер.

Путин также отметил, что Киев возвёл на пьедестал почёта неонацистов, и напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине уничтожили полтора миллиона евреев. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь это делали бандеровцы.

Ранее Путин заявил, что то, что происходит в настоящее время на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Глава государства подчеркнул, что киевский режим ликвидировал памятники основавшего Украину первого председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина и заменили их на фашиста Бандеру. Путин отметил, что не удивлён этому, так как Зеленский поддерживает неонацистов, чьи предшественники во время Второй мировой войны уничтожали гражданское еврейское население.

ПМЭФ открылся 14 июня. На нём ожидались делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей. ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» и состоит более чем из 140 мероприятий с участием более 1 тыс. модераторов и спикеров. Президент Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.