Москва, 19 июня, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Московская компания «ЛАССАРД» разработала четыре новых лазерных станка. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «ЛАССАРД»

«Сегодня отрасль машиностроения в городе представлена более чем 200 предприятиями, на которых работает свыше 20 тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр продукции — от промышленных роботов до грузовых лифтов», — пояснил Овчинский. При этом столичные постоянно расширяют свой ассортимент, добавил он. «Так, московское предприятие «ЛАССАРД», чья производственная площадка расположена на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», разработало четыре новых лазерных станка. Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий», — подчеркнул Овчинский. Ежегодно планируется выпускать более 400 единиц оборудования.

Компания «ЛАССАРД» специализируется на разработке и производстве лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе. Среди новых разработок компании — комплекс портальной очистки, который удаляет ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов, пятиосевой станок лазерной резки, который специализируется на обработке керамики, лазерный станок с системой для обработки труб, а также лазерный гравер с ленточным полотном, которое обеспечивает автоматическую подачу более тысячи изделий за час в зону обработки.