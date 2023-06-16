Вашингтон, 16 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам НАТО согласиться с тем, чтобы принять Украину в альянс без выполнения ею плана действий по членству. Об этом 16 июня сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации журналистов, в этом военном блоке растёт число сторонников упрощения процедуры принятия Украины после завершения вооружённого конфликта на её территории.

«Если Америка действительно очень, очень хочет этого, они обычно могут добиться этого», — прокомментировал ситуацию для издания представитель одной из стран НАТО на условиях анонимности.

Авторы публикации отметили, что поддержка США как самого важного члена НАТО имеет большое значение для отказа от ПДЧ во время саммита блока, который должен пройти в июле в Вильнюсе.

«Мы надеемся, что эта идея, выдвинутая Столтенбергом, должна быть согласована внутри альянса», — сказал журналистам чиновник из другой страны НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня 2023 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал принять Украину в Североатлантический альянс без ПДЧ. Он назвал данный механизм изжившим себя.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 июня заявил, что США продолжают придерживаться политики «открытых дверей» по вопросу вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что это нужно согласовывать со всеми членами альянса.