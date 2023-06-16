Кисловодск, Ставропольский край, 16 июня, 2023, 21:30 — ИА Регнум. На месте Дома связи в центре Кисловодска в Ставропольском крае построят пятизвёздочную гостиницу. Проектировать комплекс начнут уже в этом году, пишет издание «Победа 26» со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

«Победа 26» В Ставропольском крае построят пятизвёздочную гостиницу

Соглашение с инвестором подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Договор рассчитан на пять лет. Строительство начнётся в 2024 году. Инвестор вложит в новый объект порядка 4,6 млрд рублей.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума — 2023 губернатор Ставрополья подписал соглашение о строительстве двух гостиничных комплексов в Ессентуках. Это будут отели на 1,1 тыс. номеров и 900 номеров соответственно. Ориентировочная стоимость обоих проектов составляет около 7 млрд рублей.