Анкара, 16 июня, 2023, 21:27 — ИА Регнум. В Босфоре вышел из строя следовавший из Турции на Украину контейнеровоз. Инцидент произошёл в пятницу, 16 июня.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Судно у берегов Стамбула

Сообщается, что он сломался при проходе через пролив Босфор возле стамбульской Девичьей башни.

«Контейнеровоз ADMIRAL DE RIBAS длиной 88 м, у которого сломался двигатель у Девичьей башни во время следования по пути из Стамбула на Украину, был благополучно отбуксирован и поставлен на якорь в районе Ахыркапы», — процитировал ТАСС заявление управления береговой охраны.

Ранее ИА Регнум сообщало о временном закрытии пролива Босфор из-за тумана. С целью предотвращения возможных аварий на воде было закрыто движение судов в обе стороны. По этой же причине в Стамбуле, через который проходит Босфор, отменили отдельные рейсы паромов, являющиеся частью городского транспорта.