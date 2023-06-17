Москва, 17 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Компания «Биокад», которая разместила свое производство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», поставила городу более 900 тыс. упаковок лекарственных препаратов по офсетному контракту. Об этом в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания «Биокад» поставила городу более 900 тыс. упаковок лекарственных препаратов по офсетному контракту

«Офсетный контракт с биотехнологической компанией «Биокад» Москва подписала в 2017 году. Он направлен на поставку лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — пояснил Овчинский. С 2021 года медицинские учреждения города начали получать лекарства в рамках контракта, а на сегодняшний день отгружено более 900 тысяч упаковок препаратов, добавил он.

На производственном комплексе «ПК-137» на площадке «Алабушево» выпускается 40 наименований лекарственных препаратов, 29 из которых поставляются в рамках офсетного контракта. Комплекс имеет статус резидента «Технополис Москва», что дает ему право на налоговые преференции, позволяющие направлять дополнительные средства на собственное развитие.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году. Москва первой из регионов стала подписывать такие договоры с производителями и сейчас лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.

Офсетные контракты в медицинской сфере позволяют обеспечить город необходимыми расходными материалами и лекарственными препаратами, производство и поставка которых раньше происходила в рамках сделок с зарубежными партнерами.