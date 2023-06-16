Саратов, 16 июня, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, 16 июня совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы саратовской воздушной гавани.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самолет авиакомпании S7

По данным журналистов, борт приземлился в аэропорту Гагарин в 19:08 по местному времени (18:08 мск). Прилетевший самолёт Boeing 737 принадлежит компании S7 Airlines.

Причину посадки в пресс-службе не назвали. Данных о пострадавших нет. В аэропорту отметили, что с пассажирами занимается представитель авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в Иркутске вынужденно приземлился пассажирский самолёт, летевший из Владивостока в Москву. Причиной стала техническая неполадка — высокое давление в тормозной системе. Никто не пострадал, борт не получил повреждений.