Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Доля использования в России банковских платёжных систем Visa и Masterсard падает, а через три года, вероятно, они практически исчезнут в стране. Об этом 16 июня заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я думаю, на горизонте трех лет мы действительно будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — сказала она.

Представитель ЦБ также предположила, что в течение следующих пяти лет в мире откажутся от межбанковской системы SWIFT к интеграциям национальных цифровых валют. По её прогнозу, интеграции будут создавать крупные страны, и Россия в этом направлении очень быстро «бежит».

Как сообщало ИА Регнум, компании Visa и Mastercard приостановили деятельности на территории России в марте 2022 года. Они заявили, что за пределами страны карты, выпущенные в РФ, не будут действовать. В Сбербанке по этому поводу отметили, что это не повлияет на работу карт в России. Кроме того, банк использует платёжную систему «МИР».

ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. На мероприятие записались участники из 130 государств. В рамках форума пройдёт 140 мероприятий. По предварительной оценке участники ПМЭФ подпишут контракты на общую сумму свыше 6 трлн рублей.