Новосибирск, 16 июня, 2023, 20:33 — ИА Регнум. На территории ТЭЦ № 5, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска, 16 июня погиб один рабочий, трое пострадали во время чистки резервуара. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области Место происшествия на территории ТЭЦ № 5 в Новосибирске

«Произошло воспламенение технической жидкости. В результате полученных повреждений один человек погиб, трое доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данному случаю в следственном отделе Новосибирска возбудили уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей нарушение правил безопасности во время работ, повлекшее смерть человека. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года на Барабинской ТЭЦ в Новосибирской области получил сильные ожоги машинист-обходчик из-за хлопка угольной пыли при разогревании котла. Мужчина впоследствии скончался от полученных травм.