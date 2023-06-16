Москва, 16 июня, 2023, 20:18 — ИА Регнум. В квартире актрисы Кристины Бабушкиной и её мужа Андрея Гацунаева начались обыски. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В дом на Краснохолмской улице прибыли следователи и кинологи, которые обследуют жилище на предмет запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль с актрисой и её мужем задержали утром 16 июня сотрудники ГИБДД на Коровьем Валу. Во время проверки документов у актрисы обнаружили пакет с белым порошком. Супругов задержали и отправили на медосвидетельствование, белое вещество направили экспертам на проверку. Позднее стало известно об отмене спектакля, в котором играет Бабушкина и который должен был состояться в театре Ермоловой в Москве. При этом причину отмены учреждение не сообщило.

Вскоре появились подробности утреннего инцидента. «112» сообщил, что муж актрисы во время задержания укусил сотрудника ДПС за палец и пытался съесть наркотики, которые были у него при себе. Следственный комитет возбудил против Гацунаева дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и применении насилия к представителю власти. Непосредственно к Бабушкиной, по предварительным данным, у правоохранителей претензий нет.