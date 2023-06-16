Тула, 16 июня, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвел итоги работы делегации правительства региона на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона отметил, что в этом году форум кардинально отличается от предыдущих, поскольку «мы живем в абсолютно других реалиях, идет специальная военная операция. Российская экономика испытывает колоссальное санкционное давление. Состав участников форума — в первую очередь, иностранных — сильно изменился».

Пресс-служба правительства Тульской области Делегация правительства Тульской области приняла участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме

«В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 миллиардов рублей, — рассказал Дюмин. — На форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд рублей. И это очень достойный результат. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также благодаря выстроенной системе работы с инвесторами. Мы видим, что опустевшие ниши заполняют другие инвесторы, готовые работать в сегодняшних условиях, решать важнейшие для страны задачи импортозамещения и технологического суверенитета».

Пресс-служба правительства Тульской области Делегация правительства Тульской области приняла участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти три тысячи новых рабочих мест. Новые проекты будут реализованы в химической отрасли, энергетике, лёгкой промышленности, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и переработке. Большая часть из них направлена на создание импортозамещающих производств.

Глава региона отметил наиболее крупные проекты. В их числе соглашение с компанией «Еврохим», которая планирует построить новое химическое производство хлората натрия, который используется при изготовлении бумаги. Мощности этого производства покроют потребности российской бумажно-целлюлозной отрасли. На данный момент этот химический элемент закупается за границей. Инвестиции в этот проект составят 20 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тульской области Делегация правительства Тульской области приняла участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Ещё один крупный проект — это строительство литейного завода по производству лопаток для газовых турбин. Проект реализуется в рамках программы «Достижение технологического суверенитета» Минпромторга РФ. За счёт региона к нему будет построена вся необходимая инфраструктура.

Также компания «РесурсИнвест-Развитие» планирует реализовать инновационный проект по переработке сельхозпродукции. Аналогичного производства в России пока нет. Продукция будет применяться для изготовления диетического и спортивного питания. Инвестиции составят более 4 млрд рублей.

«Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, — это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы им оказывать всестороннюю поддержку», — подчеркнул Алексей Дюмин.