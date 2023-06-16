Херсон, 16 июня, 2023, 20:11 — ИА Регнум. МЧС развернуло работу мобильных информационных комплексов оповещения населения (МКИОН) в Херсонской области, сообщила ИА Регнум 16 июня пресс-служба ведомства.

«Для оказания информационной поддержки на территории области работают мобильные комплексы оповещения МЧС России, при помощи которых жители узнают справочную информацию, а также актуальные новости и события о ходе ликвидации последствий ЧС», — проинформировали в ведомстве.

Комплексы пользуются популярностью у местных жителей, которые внимательно изучают транслируемую информацию. В частности, жителям напомнили правила поведения на эвакуационном пункте и что нужно взять с собой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813670" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС развернуло в Херсонской области мобильные информационные комплексы

Как сообщало ИА Регнум, врио главы региона Владимир Сальдо 16 июня сообщил, что количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС из-за обстрела ВСУ увеличилось до 25 человек.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в регионе, спасателям пришлось эвакуировать более 47 тысяч человек. В наибольшей степени от этого пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.

Президент Владимир Путин, комментируя ЧП, сообщил, что ВСУ длительное время обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе ракетами HIMARS. Российский лидер подчеркнул, что теракт противоречил интересам России так как это ухудшило ситуацию в регионе. Также наводнение помешало наступлению украинских сил на направлении, выгодном для российской армии.