Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае поставок Западом Киеву истребителей F-16 будет уничтожать их на территории Украины, как и поставленную технику. Так он 16 июня ответил на вопрос ТАСС о возможных ударах по предназначенным для Украины F-16, если они будут базироваться на территории других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Если они будут работать на территории Украины, они будут подлежать уничтожению, так же, как и вся другая иностранная военная техника. Мы говорим про территорию Украины», — заявил представитель Кремля.

Ранее во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заверил, что в случае появления истребителей F-16 у ВСУ они «будут гореть» так же, как немецкие танки «Леопард». Президент подчеркнул, что если поставляемые Киеву истребители будут находиться на авиабазах вне территории Украины, но будут использоваться в боевых действиях, Россия рассмотрит вопрос того, где и как их поражать.

21 мая президент США Джо Байден объявил по итогам саммита G7 в Хиросиме, что Запад начнёт обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит в том числе и вопрос того, кто передаст Киеву непосредственно сами самолёты. Министр обороны США Ллойд Остин указал 25 мая, что во главе объединения по подготовке лётчиков ВСУ встанут Дания и Нидерланды. Позднее советник министра обороны Украины Юрий Сак также отметил, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.

Экс-командующий 16-й воздушной армией России генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский заявил, в свою очередь, что Россия должна ответить Западу на поставки истребителей F-16 Украине. По его мнению, российской стороне следует действовать более решительно. Он отметил, что российским силам необходимо бить по местам размещения западной техники.