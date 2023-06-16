Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июня вручил Валентине Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Кадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Черединцев Валентин/ТАСС Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

«Поздравляю вас», — сказал Путин при вручении награды.

Они с Терешковой обнялись и обменялись поцелуем. Также президент преподнес космонавту букет.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы и первая женщина-космонавт стала первым кавалером этого ордена, который президент учредил в мае.

Герой СССР Валентина Терешкова получила награду за выдающиеся заслуги в освоении космоса, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полёта в космос, активную общественную и международную деятельность.

Депутат Госдумы и первая женщина-космонавт также стала и первым кавалером этого ордена. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Терешкова (позывной Чайка) совершила полёт в космос 60 лет назад — 16–19 июня 1963 года. Корабль «Восток-6» 48 раз облетел вокруг Земли. Общая продолжительность полёта составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова вошла в историю как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.