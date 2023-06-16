Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Россия не заявляла о принципиальном отказе от переговоров по ядерным вооружениям и открыта для диалога. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили его прокомментировать фразу российского лидера Владимира Путина «хрен им» о призывах стран НАТО сократить ядерные арсеналы.

«Россия готова вести переговоры», — ответил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что у России ядерного оружия больше, чем у стран НАТО, и они склоняют Москву к сокращению арсенала. Путин подчеркнул, что это вооружение нужно России для обеспечения собственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Москва в феврале 2023 года приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Путин тогда подчеркнул, что пока не разрывает договор. Он также сообщил, что причиной для такого решения стала политика Вашингтона, требующего от России выполнять условия договора, но нарушающего их по своему усмотрению.