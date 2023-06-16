Москва, 16 июня, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад на данном этапе потерял Россию, так как отношения двух стран на отдельных направлениях остановились надолго. Об этом он сказал 16 июня в интервью RT Arabic.

МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

Лавров заявил, что Россия больше не может полагаться на обещания Запада, которые преподносились в виде возможности партнёрства.

«Отношения между Западом и Российской Федерацией уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, они на большинстве направлений приостановлены. А где-то и остановлены на долгий период. И я не знаю, когда это всё может измениться. На нынешнем историческом этапе Запад Россию потерял. У меня в этом никаких сомнений нет», — заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что скорейшее избавление от иллюзий в отношении Запада только лишь улучшит развитие России. При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин чётко оценил ситуацию, показав на примерах постоянное стремление России наладить партнёрские и доверительные отношения с Западом после распада СССР.

«Всё это пошло прахом, поскольку Запад не был готов к равноправному взаимодействию. Запад видел в нас исключительно территорию, которую нужно осваивать, использовать. В общем-то, в каком-то смысле по-колониальному. Жить за счёт других», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил схожую мысль, назвав партнёрами России Китай, Иран и Индию. Представитель Кремля отметил, что они являлись таковыми и до фактического прекращения отношений России и Запада.

«Для нас они были партнерами и раньше, все-таки наш орел смотрит в две стороны», — сравнил Песков дипломатические отношения с изображением на российском гербе.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Песков уверен, что речь Путина на ПМЭФ услышали на Западе. Об этом он сказал 16 июня по итогам выступления главы государства на экономическом форуме. Песков подчеркнул, что он сомневается, а уверен в этом.

Лавров также ранее обвинил Запад в стремлении рассорить россиян и белорусов. По его мнению, Западу это нужно, чтобы не допустить продолжения укрепления Союзного государства. Глава МИД отметил, что западные страны продолжают попытки циничных фальсификаций истории, переписывая учебники, искажая и перевирая исторические факты, а также снося памятники.