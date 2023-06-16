Новая Каховка, Херсонская область, 16 июня, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросили на корпус Новокаховской районной больницы взрывные устройства, сообщил 16 июня корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео. Евгений Милованов. ТРК Таврия Здание Новокаховской городской больницы в Херсонской области после удара ВСУ

«Предварительно, одним из таких устройств являлась граната Ф-1, так как в ходе осмотра места происшествия найден осколок от гранаты подобного типа», — сообщил сотрудник Следственного комитета.

Также в СК заявили, что ещё один крупный боеприпас не разорвался и был уничтожен саперами на месте.

Кроме того, замглавы Новокаховской администрации рассказал, что силами коммунальных служб района удалось организовать аварийное зашивание окон и уборку прилегающих территорий. Он добавил, что в родильном отделении из-за удара ВСУ выбило стёкла.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813665" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ нанесли удар по Новокаховской районной больнице

Здание Новокаховской городской больницы в Херсонской области не первый раз под обстрелом ВСУ. Украинские военные нанесли удар и в январе 2023 года. В министерстве здравоохранении отметили, что после обстрела в больнице вылетели окна, перед приёмным покоем осталась воронка. Тогда сообщили, что при обстреле никто не пострадал.

Ранее 16 июня ИА Регнум также сообщало, что украинские военные продолжают обстреливать российскую Херсонскую область, которая серьёзно пострадали после разрушения украинской стороной Каховской ГЭС. Так, эвакуированная из Голой Пристани мирная жительница рассказала, что ей повезло спастись благодаря помощи сотрудников МЧС. Вскоре после отъезда из подтопленного дома туда прилетела ракет ВСУ.