Москва, 16 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия он сделал ряд важных заявлений, затронув сферы экономики, геополитики, украинского кризиса, отношений с Западом и странами — партнёрами России.

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Общая экономическая ситуация

Экономика России даже в нынешней беспрецедентной ситуации продолжает развиваться, отметил президент.

«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от курса экономического развития. Устойчивость российской экономики очевидна», — сказал он.

Также глава государства заявил, что Россия слезает с нефтяной иглы.

«Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — отметил Путин.

Занятость и реальные доходы граждан

Но увеличение экономических возможностей страны необходимо увязывать с ростом благополучия граждан, сделать так, чтобы Россия стала экономикой высоких зарплат. Надо обеспечить опережающий рост доходов, призвал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что в стране фиксируется рост реальных доходов граждан, индексируются пенсии и растёт минимальный размер оплаты труда.

«Реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. Он пока скромный, но всё же это тенденция. Она должна усилиться», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ядерное оружие и «хрен им»: Главное из выступления Владимира Путина на ПМЭФ

Из-за черты бедности в 2022 году, отметил он, вышел 1,7 млн жителей страны.

При этом безработица и инфляция в России ниже, чем в других странах, включая еврозону, уточнил глава государства. По его словам, безработица в стране составляет 3,3%, «такой низкой не была никогда в истории».

Также президент указал на опережающие темпы индексации минимального размера оплаты труда.

«Россия опережающими темпами индексирует МРОТ. С 1 января он был повышен на 6,3% до 16 242 рублей. Со следующего года будет ещё одна индексация, сразу на 18,5%. Суммарное повышение МРОТ отразится на доходах 4,8 млн человек. В 2030 МРОТ вырастет вдвое», — привёл данные Путин.

Кроме того, российский лидер внёс предложение о выплате детских пособий. Глава государства предложил пособия на ребёнка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Преодоление западных санкций

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях и открыта при этом для равноправного сотрудничества, заверил лидер страны.

Говоря о западных санкциях, Владимир Путин признал, что они создали ряд трудностей в экономике. Однако выбранная Россией стратегия, по его словам, помогла их преодолеть. Из-за санкций стремительно менялись условия в торговле, финансовых расчётах, логистике, кардинально изменилась ситуация в деловой и хозяйственной жизни. Однако стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала.

Отдельно он упомянул о курсе России на дедолларизацию. Президент подчеркнул, что Россия никогда не стремилась изменить роль доллара в мире, но США, используя свою валюту как оружие, сами подорвали доверие к доллару.

Началом конца доллара США, по его словам, станет отказ от международных расчётов за нефть и природный газ в этой валюте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ядерное оружие и «хрен им»: Главное из выступления Владимира Путина на ПМЭФ

При этом важнейший для страны принцип — курс на открытость экономики, заявил глава государства.

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили свои контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики», — сказал он.

Одновременно президент отметил факт замещения зарубежных компаний, назвав его заметным событием. Он добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, предлагали подумать о негативных последствиях. Однако замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики страны.

Российские банки, как отметил глава государства, смогли пройти испытание на прочность под давлением западных рестрикций.

Инвестиции и кредитование

Полное обновление торгового флота планируется провести в России за пять лет, сообщил президент. Будет построено 260 судов. Также предполагается дальнейшее строительство ледокольного флота. По словам Путина, Минпромторг внёс изменения в свою программу, и для развития судостроения планируется использовать деньги из Фонда национального благосостояния.

Также Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса.

«Внутренний туристический поток заметно вырос — в 2022 численность российских туристов выросла на 16,7%. Это почти десять миллионов человек», — отметил президент.

Необходимость частных инвестиций в экономику страны он охарактеризовал поговоркой «Где родился, там и пригодился», призвав российский бизнес вкладывать деньги «дома». Глава государства отметил, что сейчас надёжность инвестиций внутри страны выше, чем за рубежом, и пожалел переводивших свои средства в офшоры предпринимателей, подметив что они в конечном итоге «попали».

Поддержка предпринимательства

«Правительству в контакте с деловым сообществом поручено упростить процедуру перехода бизнеса в Россию в тех случаях, когда такой «переезд» блокируется другой страной», — зачявил президент.

А действующий в России зонтичный механизм поручительств, упрощающий получение кредитов малому и среднему бизнесу он предложил продлить до 2030 года.

Также президент призвал прекратить проверки бизнеса, не связанного с опасными для человека сферами, и ограничиться профилактическими мерами. Также он выступил за объявление амнистии для бизнесменов по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы.

Отдельно Путин обратил внимание на отказ зарубежных компаний поставлять в Россию программное обеспечение и оказывать иные услуги и призвал повысить пороги хищения в области авторских и смежных прав. Он заявил: «У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который связан с хищениями. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза».

Но России, помимо прочего, необходима собственная модель целевых условий предпринимательской деятельности с учётом мирового опыта, аналогичная рейтингу Всемирного банка, заявил Путин.

Международная безопасность и спецоперация на Украине

«Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем», — заявил президент. Он, что у России есть полное право считать поставленную задачу по денацификации Украины одной из ключевых.

Комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Украины, глава государства напомнил, что власти Украины начали войну на Донбассе при поддержке коллективного Запала в 2014 году, и Россия была лишь вынуждена использовать силовые средства, чтобы остановить агрессию.

В свою очередь, террористические атаки Украины, в том числе попытка нанести удары беспилотниками по Кремлю и нападение на Белгородскую область — это попытки спровоцировать Москву на мощные действия в ответ. Москва этого делать не будет, а лишь продолжит поражать нужные ей военные цели.

Одновременно НАТО продолжает втягиваться в боевые действия на Украине, отметил Путин.

Запад вообще предпринимает усилия, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение, уточнил он. Поставки оружия Украине растут, а вместе с тем обсуждается и вопрос отправки истребителей F-16. Однако, как горят танки «Леопард», так будут гореть и те самые F-16, подчеркнул российский лидер. Опасность ситуации, объяснил он, в том, что если эти самолёты будут располагаться на территории одной стран НАТО, а затем использоваться в украинском конфликте, это создаст реальную угрозу полноценного столкновения России и Североатлантического альянса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ядерное оружие и «хрен им»: Главное из выступления Владимира Путина на ПМЭФ

В то же время России большой запас прочности: «У нас оборонная промышленность раскручивается. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции. А по наиболее востребованным образцам — в десять раз».

А украинские потери в живой силе в зоне СВО, по словам президента, более чем в 10 раз превышают потери российской армии.

При этом шансов на успех у ВСУ в ходе предпринимаемого сейчас контрнаступления по нескольким направлениям, у Киева нет, убеждён Путин.

Говоря о лидере украинского режима Владимире Зеленском, президент России отметил, что у него вызывает недоумение тот факт, что человек с еврейскими корнями может поддерживать фашизм.

Президент рассказал, что его друзья-евреи называют главу Украины позором еврейского народа.

Ядерное оружие

К рассуждениям в среде политической элиты США о возможности применения тактического ядерного оружия как инструмента ядерного сдерживания президент относится отрицательно.

«Сам факт рассуждений на эту тему уже понижает порог применения этого оружия», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что у России такого вооружения больше, но применить она его может только в случае экзистенциальной угрозы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ядерное оружие и «хрен им»: Главное из выступления Владимира Путина на ПМЭФ

«У нас больше такого оружия, чем у стран НАТО, они об этом знают. И все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по снижению. Хрен им. Это наше конкурентное преимущество», — сказал Путин.

Он также напомнил, что США была единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства.