Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Бой на Времевском выступе, о котором на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, развивается абсолютно предсказуемо. Об этом 16 июня рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой еще в полной мере не закончен», — сказал он.

Ранее, в ходе выступления на ПМЭФ, президент сообщил о текущей ситуации на фронте. Путин заявил, что украинские силы наступают на времевском направлении, где в атаку отправили несколько подразделений при поддержке пяти танков.

В Минобороны сообщили, что накануне российские военные отбили пять атак на Времевском выступе. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили более 200 человек, пять танков, 17 единиц другой бронетехники и две миномётные батареи.

Ранее Минобороны заявляло о неудачном начале украинского контрнаступления. Так, по данным на 14 июня, с начала наступления ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек.

Официальные лица на Западе скупо комментируют ситуацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ВСУ теряет военную технику, отметив, что это неизбежно во время боёв.

О больших потерях сообщают и западные СМИ. Американская газета Washington Post, ссылаясь на данные от украинских военных, сообщила, что подготовленная по стандартам НАТО 37-я бригада украинской армии в первом бою потеряла более половины личного состава.