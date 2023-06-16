Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Россия в течение прошедшего года многое сделала для развития отношений с дружественными странами. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Дмитрий Песков

«Что касается дружественных нам стран, — то есть тех стран, которые считают необходимым для себя занимать суверенную позицию, считают необходимым для себя быть самостоятельными, не быть колонией кого-то, — то с этими странами у нас все неплохо», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия сделала резкий разворот во внешней политике относительно недавно, а для укрепления новых «нейронных сетей» между государствами требуется время. Но и за прошедший году в этом направлении многое получилось сделать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков отметил, что страны Запада, проводя политику санкций, не смогли добиться экономической изоляции России. Он заявил, что это невозможно, так как при закрытии одних направлений становятся рентабельными другие.

Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре 2022 года заявил, что Россия открыта к кооперации с дружественными странами, которые понимают преимущества сотрудничества. Особенно это касается стран, которые близки ей географически, а также в культурной и духовной сферах.