Москва, 16 июня, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Российские спасатели, эвакуировавшие жителей населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области, тем самым спасли их от гибели в результате ракетных ударов ВСУ. Об этом 16 июня рассказала одна из вывезенных жительниц Людмила.

Алексей Коновалов/ТАСС Город Голая Пристань после подтопления

«После того как мы уехали, прилетела ракета туда, откуда нас вывезли, — приводит ее слова пресс-служба Херсонской области. — Эта ракета попала на дорогу и волной выбила все дома. И наши дома первые все завалились. В одном из них жил мужчина с ребенком, и его счастье, что его вывезли».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ разрушили дом эвакуированной жительницы Голой Пристани

По её словам, военные и работники МЧС работали оперативно и деликатно уговаривали жителей покинуть опасный район.

«И если бы мы не послушались, то попали бы под эту ракету. Большое спасибо. Победа будет за нами», — заявила спасенная жительница.

Она заверила, что поддерживает Россию и гордится российским паспортом.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС и вода хлынула на жилой сектор. Затопление затронуло более 30 населённых пунктов в регионе, спасателям пришлось эвакуировать более 47 тысяч человек. В наибольшей степени от этого пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.