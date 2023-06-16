Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Россия выразила демарш в экспертной ядерной пятёрке Совет Безопасности ООН из-за возможности готовящихся к передаче Украине истребителей F-16 нести ядерное оружие. Об этом 16 июня сообщил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Идёт разговор о самолётах F-16, которые действительно могут быть оснащены, для того чтобы нести ядерное вооружение», — уточнил Лавров.

Он добавил, что Россия готова дать военно-технический ответ, если истребители F-16 появятся в небе над Украиной. При этом глава российской дипломатии отметил, что американская сторона пыталась отнекиваться.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 мая заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Позже сообщалось, что Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак в мае заявил, что власти страны рассчитывают получить западные истребители F-16 уже осенью 2023 года.

Также глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ нуждается как минимум в 120 западных истребителях, в том числе и F-16 для обеспечения, по его мнению, паритета или преимущества в воздушном пространстве. Резников отметил, что в первую очередь ожидает помощи от Германии и Великобритании.

При этом бывший командующий российской 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский в мае заявил, что Россия должна ответить Западу на поставки Киеву истребителей F-16.