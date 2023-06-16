Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что далеко не все компании коллективного Запада ушли из страны после введения санкций. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

Петр Ковалев/ТАСС Дмитрий Песков во время XXVI Петербургского международного экономического форума

«Далеко не все западные компании ушли с российского рынка. Многие из них, даже уходя, проговаривали возможность возвращения на российский рынок», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия открыта для иностранного бизнеса и инвесторов и заинтересована в них.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин призвал российский бизнес не упустить шанс для развития в освободившихся от ухода компаний рыночных нишах. Он отметил, что не стоит ждать, потому что некоторые ушедшие компании могут захотеть вернуться. Российский лидер назвал ситуацию уникальной и уточнил, что своевременные инвестиции могут сторицей окупиться.

В Совете безопасности России после этого заявили, что многие ушедшие компании жалеют об этом. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал их главной проблемой то, что они, уйдя, перестали контролировать прибыль, а товары всё равно попадают в Россию через параллельный импорт, но сами компании с этого уже ничего не получают.

Глава государства позднее и вовсе описал уход западных компаний из России одной фразой. Он сказал, что это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле несчастье помогло.