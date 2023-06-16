Москва, 16 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о выплатах пособий на детей вне зависимости от дохода семьи будет стимулировать молодых родителей к поиску более высокооплачиваемой работы. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился социолог, социальный психолог Алексей Рощин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Семья с детьми

Российский лидер во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил выплачивать пособия на ребёнка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия и вне зависимости от того, увеличился доход семьи или нет. Он отметил, что государственная поддержка должна служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не её заменой».

«Эта инициатива давно уже назревала. Потому что важно, чтобы пособие шло именно на ребёнка, а не стало компенсацией каких-то отпадающих доходов. А то бухгалтерия какая-то началась, кому можно, а кому не положено. Эта мера снимает определённые ограничения, которые накладывались на молодые семьи», — рассказал Рощин.

Социолог отметил, что молодые родители смогут более свободно чувствовать себя в постановке планов и достижении карьерных целей, хотя есть некоторые сложности именно для молодых мам, так как зачастую работодатели не слишком охотно берут на работу женщин, обременённых материнскими обязательствами. Кроме того, Рощин указал на то, что озвученная президентом мера станет облегчением для тех, кто уже родил.

«Молодые девушки, которые ещё не столкнулись с материнством, пока не задумываются над тем, какие выплаты и почему им будут положены. И денежная компенсация — это далеко не главный и не ведущий стимул для деторождения, а значит, и повышения демографии», — добавил социальный психолог.

По мнению Рощина, предложение президента было рассчитано также и на стимулирование деторождения в стране. Как напомнил социолог, ситуация с демографией в России сейчас не самая радужная. Последние несколько лет показатели рождаемости были почти такими же низкими, как в 1999 году, когда ставились антирекорды. Государство пытается повлиять на эту проблему, однако, по мнению эксперта, денежный фактор не является решающим для молодых россиян и потому вряд ли может стимулировать рост рождаемости.

В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что России пока не удаётся справиться с демографическими трудностями. Он добавил, что правительство принимает меры, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. По словам Пескова, это одна из приоритетных для правительства тем.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года в России семьи с маленькими детьми получили сразу несколько новых мер поддержки. Среди них — расширение возможностей по использованию материнского капитала, новые условия программы «Семейная ипотека» и новое единое пособие для детей и беременных женщин.