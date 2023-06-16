Москва, 16 июня, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Андрей Гацунаев, муж актрисы Кристины Бабушкиной, известной по фильмам «О чём говорят мужчины» и «Духless», при задержании в Москве укусил сотрудника ДПС за палец и пытался съесть наркотики, которые были в его автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актриса Кристина Бабушкина

По данным журналистов, семейная пара ехала на арендованном «Майбахе» по улице Коровий Вал в Москве, когда их задержали утром 16 июня. СК возбудил против Гацунаева уголовное дело по двум статьям УК РФ: незаконный оборот наркотиков и применение насилия к представителю власти.

По предварительным данным, у правоохранителей нет претензий к Бабушкиной. При этом 16 июня в Московском драматическом театре имени Ермоловой отменили спектакль с участием этой актрисы.

Мать Гацунаева прокомментировала ситуацию ИА Регнум. Она подчеркнула, что её сын с супругой не употребляют запрещенные вещества и даже не курят. Женщина предположила, что порошок в машину подбросили или случайно уронили друзья Андрея во время празднования его дня рождения.