Москва, 16 июня, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Несмотря на то что нефтегазовые доходы России оказались ниже, чем планировало Министерство финансов РФ, это не критично для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец. Так он прокомментировал заявления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) об усилиях России и её партнёров по стабилизации нефтяного рынка, а также о том, что отказ от международных расчётов в долларах станет началом конца этой валюты.

ИА REGNUM Доллар

Зубец согласился с тем, что действия России и её партнёров по стабилизации глобального рынка нефти оказались успешными. Неудача обернулась бы падением цен до 40 долларов за баррель, что негативно сказалось бы на экономиках многих нефтедобывающих держав. Экономист заметил, что у той же Саудовской Аравии огромный объём социальных обязательств и если бы она не смогла удержать цены на нефть на высоком уровне, то столкнулась бы с дефицитом бюджета и массой экономических проблем.

Что касается роли доллара в мировой торговле нефтью и газом, то, как отметил Зубец, эта история началась ещё в 1970-е годы, когда разразился мировой экономический кризис. США воспользовались ситуацией и не стали давить на Саудовскую Аравию и другие страны в обмен на то, что они будут торговать нефтью только за доллары.

«А нефть — это самый торгуемый в мире товар. Больше, чем нефть, в мире ничего не торгуется. Следующее после нефти — автомобили. И, соответственно, долларов надо много. Это поддержало американскую экономику и стало серьёзным источником доходов для США», — констатировал Зубец.

Кроме того, он согласился с тем, что дедолларизация мировой экономики уже идёт, но, к сожалению, очень медленно. К примеру, если взять все глобальные товарные расчёты, то на доллар в них приходится сегодня 83–84%. А это меньше, чем два года назад.

«Так что тенденция действительно есть», — сказал Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что РФ устраивают нынешние рыночные цены на нефть. По словам главы государства, все решения ОПЕК+ по снижению добычи этого ресурса носят деполитизированный характер и связаны исключительно с экономической целесообразностью.

Кроме того, Путин спрогнозировал, что если международные расчёты за нефть и газ перестанут осуществляться в долларах, то это окажется началом конца для этой валюты. Вместе с тем он подчеркнул, что упадок роли доллара связан не с действиями России, а с тем, что власти США в борьбе за сиюминутные политические цели ставят под вопрос собственное могущество в сфере финансов и заставляют усомниться в надёжности доллара.

В то же время в рамках ОПЕК+, по словам Путина, принимаются совместные решения, которые минимизируют те негативные последствия, которые не исключены при принятии политически мотивированных решений. Тем временем российские компании выстраивают новую логистику поставок нефти, действуют более профессионально, в том числе занимаясь переработкой этого сырья.