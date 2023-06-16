Донецк, 16 июня, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил командира танкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ майора Дмитрия Швеца к 23 годам лишения свободы за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе при отступлении. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

Алексей Куденко/РИА Новости Разрушенная больница в Волновахе

«Швец в целях уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан приказал танковому экипажу националистов обстрелять здание Волновахской центральной районной больницы», — говорится в сообщении.

Как установил суд, в больнице во время обстрела находились 26 медиков и пациентка. По зданию произвели два выстрела с расстояния 30 метров осколочно-фугасными снарядами калибром 125 мм. Никто из людей не пострадал, так как снаряды попали в помещения, где никого не было.

Сумма ущерба составила 21,5 млн рублей. Преступники разрушили помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, уничтожили медицинское оборудование.

Суд признал Швеца виновным в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, в жестоком обращении с гражданским населением в период вооружённого конфликта и в умышленном повреждении имущества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Верховный суд ЛНР приговорил к 21 году тюремного заключения военнослужащего ВСУ Николая Гуземе за то, что он вместе с сослуживцами обстреливал дома, где в подвалах прятались мирные жители. В результате обстрелов два человека погибли.