Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что необходимо заниматься укреплением информационной безопасности.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Заниматься укреплением информационной безопасности, отслеживать оборот данных, чтобы они не причинили ущерба нашей национальной безопасности», — сказал Путин на форуме.

Он добавил, что Россия находится в числе мировых лидеров в области цифрового государства.

Также президент пригласил участников ПМЭФ принять участие в форуме по искусственному интеллекту.

В Санкт-Петербурге 14 июня открылся ПМЭФ. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум проходит ежегодно начиная с 1997 года. Президент России 16 июня провёл ряд встреч на ПМЭФ, в том числе с лидерами ОАЭ и Алжира.

В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все возможные меры будет предпринимать российский МИД, чтобы укрепить информационную безопасность своей работы. Тогда Лавров отметил, что МИД не остаётся в стороне от общей тенденции и активно развивает цифровую повестку. Киберугрозы в силу определённых причин теперь заметно возросли, подчеркнул министр.

Путин 1 апреля 2023 года подписал указ о необходимости обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех». Так, документ предусматривает создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем с использованием единой платформы.