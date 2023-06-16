Москва, 16 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Замоскворецкий межрайонный следственный отдел следственного управления по ЦАО СКР по Москве возбудил уголовное дело против Андрея Гацунаева, мужа актрисы Кристины Бабушкиной. Подробности задержания 16 июня опубликовали на сайте столичного следственного комитета.

Владимир Федоренко/РИА Новости Кристина Бабушкина

По информации следователей сотрудники ДПС остановили для осмотра автомобиль на улице Коровий Вал. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили свёрток с наркотиками.

«Мужчина, не желая быть привлечённым к уголовной ответственности за совершение хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств применил насилие в отношении сотрудника ДПС», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по двум статьям УК РФ: незаконный оборот запрещённых веществ и насилие в отношении представителя власти.

Следователи в ближайшее время предъявят обвинения задержанному и рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 16 июня в Московском драматическом театре имени Ермоловой сообщили об отмене спектакля «(Не)Идеальный Че», в котором участвует Бабушкина, известная по фильмам «О чём говорят мужчины» и «Духless». В театре решение не объяснили.

Мать Гацунаева заявила ИА Регнум, что её сын и Бабушкина не употребляют наркотики и даже не курят. Она предположила, что порошок им подбросили. Женщина также не исключила, что запрещённое вещество забыли в машине её сына после празднования дня рождения Андрея его друзья.