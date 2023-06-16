Президент Алжира призвал образумиться страны, выступающие против России
Москва, 16 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил надежду, что те, кто выступают с безумными инициативами в отношении России, наконец образумятся. Такое заявление политик сделал, выступая на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня мы видим новую… необъявленную экономическую войну. Надеюсь, что люди все-таки образумятся — те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику», — отметил Теббун.
Президент Алжира указал на то, что в мире наблюдается новая холодная война и экономическая конфронтация. Странам, которые проводят соответствующую политику, по мнению Теббуна, стоит образумиться.
Также в своём выступлении политик подчеркнул важную роль России в поставках сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, пшеницы нуждающимся странам. По мнению Теббуна, Россия прилагает усилия в снижении остроты мировых кризисов.
Ранее, 15 июня, президент России Владимир Путин и алжирский лидер подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в отношениях стран. Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение и носят стратегический характер.