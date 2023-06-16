Москва, 16 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил надежду, что те, кто выступают с безумными инициативами в отношении России, наконец образумятся. Такое заявление политик сделал, выступая на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Quirinale.it Абдельмаджид Теббун

«Сегодня мы видим новую… необъявленную экономическую войну. Надеюсь, что люди все-таки образумятся — те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику», — отметил Теббун.

Президент Алжира указал на то, что в мире наблюдается новая холодная война и экономическая конфронтация. Странам, которые проводят соответствующую политику, по мнению Теббуна, стоит образумиться.

Также в своём выступлении политик подчеркнул важную роль России в поставках сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, пшеницы нуждающимся странам. По мнению Теббуна, Россия прилагает усилия в снижении остроты мировых кризисов.

Ранее, 15 июня, президент России Владимир Путин и алжирский лидер подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в отношениях стран. Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение и носят стратегический характер.