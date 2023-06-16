Варшава, 16 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Делегацию президента ЮАР Сирила Рамафосы заблокировали в самолёте после прибытия в Польшу, сообщил 16 июня портал News24.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

«Польские власти не разрешили сойти с самолёта сотрудникам службы охраны президента Сирила Рамафосы во время его визита на Украину и в Россию», — говорится в материале.

В статье также сообщается, что глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он заявил, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те зачастую отказывались говорить по-английски. При этом одна из сотрудниц службы охраны президента даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ей позволили сесть в самолёт.

«На борту душного самолета SAA A340-300 условия начинают напоминать лагерь беженцев», — говорится в статье.

На борту самолёта находилось 120 сотрудников службы безопасности и журналистов из ЮАР.

В свою очередь в пограничной службе Польши заявили, что делегация из ЮАР добровольно осталась на борту самолёта, а невозможность сойти с самолёта она объяснили отсутствием разрешения на ввоз оружия, которое имелось у службы охраны президента.

Позже журналисты из ЮАР сообщили, что их направили на таможню.

Сам президент ЮАР 16 июня прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским. Во второй половине дня 16 июня Рамафоса отправится в Санкт-Петербург, где состоится 17 июня встреча делегация из ЮАР с президентом России Владимиром Путиным.