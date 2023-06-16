Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Террористические атаки Киева, такие как попытка нанести удар дронов по Кремлю или напасть на Белгородскую область — это попытки спровоцировать Москву на мощные действия в ответ. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин во время дискуссии на ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

«Это попытка спровоцировать нас на ответные — такие уже серьёзные, мощные — действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это всё попытка спровоцировать нас на ответные действия», — сказал он.

Глава государства уточнил, что недоброжелатели России ждут, что она начнёт «кнопки нажимать», однако у Москвы нет такой необходимости, так как противник не достигает успехов в военных действиях.

При этом Путин подчеркнул, что Россия даст на такие спокойные ответы и будет бороться с ними, однако в случае продолжения киевских атак по российской территории, Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона».

В ночь на 3 мая Киев осуществил попытку атаки на Кремль, которые были сбиты над резиденцией главы государства, причём один взорвался над крышей. Также в конце мая и начале июня украинские диверсанты произвели несколько попыток террористических атак на Белгородскую область, которые успешно отбили российские военные. При этом большая часть террористов была уничтожена.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Путин заявил, что нынешняя украинская власть действует террористическими методами, но Россия не станет действовать подобными методами. Он подчеркнул, что Россия — это всё-таки государство, а в Киеве царит режим. Глава государства подчеркнул, что российская сторона ведёт борьбу с террористами, работающими на Украину, и часть результатов этой работы известна общественности.