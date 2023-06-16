Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня ответил на заявления США о «вынужденным» скидках на нефть.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Любые нерыночные ограничения вредны для всей мировой торговли, а значит наносят ущерб и тем, кто их инициирует. Россия, принимая решение об ограничении работы наших компаний с теми, кто вводит ограничения на наши товары, в том числе на нефть, влияет соответствующим образом на мировые рынки, выстраивает ценовые показатели», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в рамках ОПЕК+ государство принимает совместные решения, которые минимизируют для мира те негативные последствия, которые возможны при принятии политически мотивированных решений.

При этом президент отметил, что эти ограничения имеют негативные последствия и для России. Как уточнил российский лидер, скидки, во-первых, для разных рынков разные. В некоторых случаях они минимальные. Во-вторых, скидки влияют на мировую ценовую конъюнктуру, однако Россию в целом всё устраивает.

Кроме того, Путин добавил, что российские компании выстраивают новую логистику поставок нефти. Так, внешние ограничения заставляют российские нефтегазовые компании действовать более профессионально, в том числе заниматься переработкой.

С марта начал действовать приказ министра энергетики России Николая Шульгинова о мониторинге цен на экспортную нефть. Новый механизм контроля ввели для улучшения эффективности налогообложения. По информации Минфина России, по итогам первых трёх месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals значительно снизилась в сравнении с прошлогодними данными, составив $48,92 за баррель.

Шульгинов на полях ПМЭФ 16 июня также заявил, что после того, как страны Запада ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, страна перенаправила экспорт в Турцию, страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Министр подчеркнул, что ряд государств в значительной мере нарастил объёмы импорта российских нефтепродуктов. В конце мая он сообщил, что страны Европы, заявляя о полном отказе от российского газа, на самом деле продолжают его покупать.

Эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти начало действовать ещё в декабре 2022 года. Страны G7 установили потолок цен на уровне $60 за баррель на российскую нефть, поставляемую морским транспортом.

Правительство в апреле предложило рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals с учётом не только её цены, но и стоимости эталонной Brent, ограничив при этом размер скидки на нефть из России.